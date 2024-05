Streit über autonomes Fahren Klage gegen Tesla nimmt erste Hürde

Richterin Rita Lin urteilte am Mittwoch, der Kläger habe plausibel und detailliert dargestellt, dass er sich beim Kauf eines Tesla Model S im Januar 2017 auf diese Behauptungen verlassen habe. Er zahlte dabei auch mehrere Tausend Dollar extra für die künftige Ausbaustufe von Teslas „Autopilot“-System mit dem Namen „Full Self-Driving“ (komplett selbstfahrend) – die einen Tesla aber auch heute noch nicht zu einem autonomen Auto macht. Zwar kann „Full Self-Driving“ inzwischen als fortgeschrittene „Autopilot“-Version von Fahrern in den USA getestet werden - allerdings handelt es sich weiterhin nur um ein Assistenzsystem, bei dem der Mensch am Steuer in der Verantwortung bleibt und jederzeit bereit sein muss, die Kontrolle zu übernehmen. Tesla hat den „FSD“-Namen mittlerweile mit dem Zusatz „supervised“ (beaufsichtigt) ergänzt.