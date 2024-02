Urteil des Landgerichts Hamburg Werbeversprechen von More Nutrition ist irreführend

Die Versprechen, mit denen More Nutrition ihr Produkt „Total Vegan Protein Brownie Bowl“ beworben hat, sind unzulässig – so das Urteil des Landgerichts Hamburg. Auf Instagram hat das Unternehmen Quality First GmbH, das die Marke More Nutrition betreibt, seine Backmischung unter anderem damit beworben, dass sie „95 Prozent weniger Zucker“ als auch „70 Prozent weniger Fett“ enthalte und zudem „perfekt für jede Diät“ sei. Das Projekt „Faktencheck Gesundheitswerbung“ der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz empfand, dass das Werbeversprechen gegen das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs verstoße. Die Verbraucherschützer haben gegen das Unternehmen, das bekannt für Zuckerersatz, Proteinpulver und Nahrungsergänzungsmittel ist, geklagt.