Aus für Kettler : Kettcar-Hersteller stellt Fertigung ein - 400 Mitarbeiter freigestellt

Düsseldorf/Ense Der Kettcar-Hersteller Kettler stellt die Fertigung ein. Mindestens 400 Mitarbeiter werden freigestellt. Wie es mit den restlichen 150 Beschäftigten weitergeht, ist unklar.

Die Beschäftigten seien am Montag auf einer Betriebsversammlung über die Schließungsentscheidung der Geschäftsführung informiert worden, sagte Lambrecht. Der Beschluss werde vom Gläubigerausschuss mitgetragen. Der Betrieb könne nicht weitergeführt reden, denn in der heutigen Größe sei die Produktion in Deutschland nicht mehr profitabel.