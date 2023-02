Arbeiten in der Region Dachdecker setzt auf Vier-Tage-Woche

Nur vier Tage in der Woche arbeiten: Das hat der Dachdeckermeister Tim Evertz in den vergangenen vier Monaten mit seinen Mitarbeitern ausprobiert. Sein Fazit: Das Arbeitszeitmodell funktioniert in seiner Firma gut. „Wir werden das auf jeden Fall weiterführen“, teilt der Dachdeckermeister aus Kempen seine Entscheidung mit. Das heißt: Auch weiterhin arbeiten seine Mitarbeiter nur von Montag bis Donnerstag, dafür jeweils zehn Stunden, um insgesamt auf eine 40-Stunden-Woche zu kommen.