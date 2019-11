Kommentar zum Autogipfel : Keine Staatshilfe für die Autowende

Kanzlerin Angela Merkel und VW-Chef Herbert Diess am Produktionsband des Elektroautos ID.3.

Wie immer wenn die Wirtschaft zum Gipfel nach Berlin reist, wird es teuer für den Steuerzahler. Die Autobranche findet mit ihrem Ruf nach Hilfen leider offene Ohren bei der Kanzlerin. Gerade der Diesel-Betrüger VW sollte lieber seine Hausaufgaben machen.

Wenn sich Bund, Wirtschaft und Gewerkschaften treffen, wird es in der Regel teuer. Meist werden bei solchen Gipfeln milliardenschwere Hilfspakete zu Lasten der Steuerzahler verabredet. Das war so, als die Finanzkrise den Banken und der Atomausstieg den Energiekonzernen zusetzte. Nun hält die Autoindustrie die Hand auf. Die Autochefs fordern staatliche Hilfe für den Ausbau der Ladestationen – als wenn der Staat einst den Aufbau des Tankstellen-Netzes finanziert hätte. Sie wünschen sich höhere Zuschüsse für den Kauf von Elektroautos – als hätten sie in ihrem BWL-Studium nicht gelernt, dass Subventionen nur Mitnahme-Effekte produzieren. Und die IG Metall fordert Schutz für die Zulieferer, deren Kolben, Schläuche, Tanks im E-Auto nicht mehr gebraucht werden. Dabei gehört der Strukturwandel zur Ökonomie wie die Raute zur Kanzlerin. Auch jeder Handwerker muss sehen, dass er den technischen Fortschritt mitmacht, ohne dass ihm der Staat unter die Arme greift.