Leere Regale Warum Kellogg’s Cornflakes im Supermarkt fehlen

Bei Millionen Menschen in Deutschland sind Cornflakes Bestandteil des Frühstücks. 2021 gab es in der Bevölkerung ab 14 Jahren fast viereinhalb Millionen, die mehrmals pro Woche morgens Flocken aßen. Wenn die dann beim regelmäßigen Einkauf im Supermarkt nicht mehr zu finden sind, herrscht Unzufriedenheit in der Kundschaft. Aktuell ist das beispielsweise bei Edeka der Fall, wo gähnende Leere im Regal herrscht an der Stelle, wo sonst die Kellogg’s Cornflakes standen.