Fragen und Antworten zum mobilen Arbeiten : Kein Recht auf Homeoffice - erst recht nicht von Mallorca aus

Düsseldorf Der Gedanke hat Charme: Von dort mobil arbeiten, wo andere vor der Pandemie Urlaub machten. Doch Arbeitsrechtler winken ab. Leider gibt es nicht einmal einen Rechtsanspruch auf Heimarbeit. Worauf Sie sonst noch achten müssen.



Droht, abgesehen von juristischen Fragen, eine Überlastung der Arbeitnehmer durch zu viel Home-Office? „Das Risiko einer zu hohen Belastung durch zu viel Arbeit zu Hause besteht ohne jeden Zweifel“, sagt die Psychologin Rosel Bender von der Kölner Unternehmensberatung Evolog. „Die Menschen ziehen keine klare Grenze mehr zwischen Arbeit und Büro, weil sie ja praktisch immer im Büro sind.“ Besonders schwierig sei die Lage, wenn es kein Extra-Arbeitszimmer gibt. „Dann ist der Laptop direkt auf dem Esstisch, dann drohen auch Konflikte beispielsweise mit dem Partner oder Kindern.“ Außerdem täte es vielen Menschen gut, wenn sie den direkten Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen haben und nicht nur Videokonferenzen haben. „Viele Unternehmen tun viel dafür, um trotz viel Homeoffice den Gemeinschaftsgeist zu stärken“, sagt sie.



Habe ich ein Recht auf Home-Office? Nein, aber Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) würde es gerne durchsetzen, die Wirtschaft ist dagegen skeptisch. In der Realität bieten aber immer mehr Unternehmen wie Henkel. Telekom, Deutsche Post, Bayer oder Vodafone großzügige Homeoffice-Regelungen an, auch um gute Leute zu halten. „Die Zukunft gehört der hybriden Arbeitswelt“, sagt Telekom-Chef Höttges. Im Klartext: Einige Tage Distanzarbeiten pro Monat seien sinnvoll und gewollt, aber der direkte Kontakt zu Vorgesetzten, Kollegen und Kunden sei auch wichtig.



Worauf muss man im Home-Office geachtet werden? Die Arbeitnehmer müssen sich an den Datenschutz halten. Der Arbeitgeber sollte aus rein praktischen Gründen die digitale Ausstattung stellen, damit Daten besser geschützt sind. Arbeitnehmer müssen darauf achten, dass sie die Arbeitszeit einhalten. Maximal zehn Stunden am Tag sind zugelassen, sagt das Arbeitszeitgesetz, acht Stunden sind laut Arbeitszeitgesetz die Regel.



Darf ich während der Zeit des Home-Office nach Mallorca? „Es gibt kein Recht auf Home-Office, also kann es auch kein Recht auf Home-Office im Ausland geben“, sagt Anwältin Burkhard. Wenn Arbeitgeber entscheiden würden, dass sie ihre Leute nach Hause schicken, dann sei damit der Wohnort des Arbeitnehmers gemeint „und nicht eine frei wählbare Adresse irgendwo auf der Welt.“ Dies schließt nicht aus, dass Arbeitnehmer ohne Absprache mit dem Arbeitgeber einige Tage in einem Ferienhaus sind. „Das mögen manche Leute machen, aber ohne Rücksprache mit dem Arbeitgeber wäre ich das vorsichtig“, sagt Burkhard. „Wenn eine solche eigenmächtige Aktion herauskommt, könnte dies ein Grund zur Abmahnung sein.“



Also nie ins Büro nach Palma? In Absprache mit dem Arbeitgeber kann das mobile Büro überall sein. Vodafone hat festgelegt, dass die Beschäftigen pro Jahr 20 Tage aus dem EU-Ausland heraus arbeiten können. Eurowings stellt sich schon auf solche Kundschaft an. „Wir rechnen mit Menschen, die im Winter auf die Kanaren fliegen und dann von dort aus arbeiten“, sagt Eurowings-Chef Jens Bischof. Bei Tui verwischt bei Vorstandschef Fritz Joussen die Grenze zwischen Urlaub und Job auf eine andere Art: Wenn er Ferien mit der Familie macht, bearbeitet er trotzdem in geplanten Zeitfenstern wichtige Mails.



Wie sieht es steuerlich aus? Arbeitnehmer können auch in 2021 für 120 Tage die Home-Office-Pauschale in Höhe von fünf Euro am Tag absetzen. Es ist oft zu prüfen, ob sie höhere Kosten absetzen können, wenn sie zum Home-Office gezwungen sind und wenn sie zu Hause ein echtes Arbeitszimmer haben. Davon abgesehen können Arbeitnehmer die Ausstattung des Arbeitsplatzes von der Steuer absetzen, also neue Stühle, ein Drucker oder anderes. Besser ist aber, wenn der Arbeitgeber alles bezahlt.