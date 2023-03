Bilder Diese Kaufhof-Filialen in der Region stehen auf der Schließungsliste

Kahlschlag bei Galeria: 52 Filialen sollen deutschlandweit schließen. Allein acht in unserer Region. Wir geben einen Überblick.



Die Filiale an der Düsseldorfer Straße in Duisburg soll bereits Ende Juni geschlossen werden. An dem Standort arbeiten rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.