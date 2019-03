Karstadt und Kaufhof: Kaufhäuser vergeben eine Chance nach der anderen

Neuer Name im Schaufenster: Galeria Karstadt Kaufhof. Foto: Julia Lörcks

Meinung Karstadt und Kaufhof haben die Chance vertan, mit einem neuen Namen ein Signal zu setzen. Stattdessen gibt es die alten Bezeichnungen, die schon vorher als Marke nicht mehr funktionierten.

Karstadt und Kaufhof sind mit ihren Warenhäusern jahrzehntelang Pfeiler des deutschen Einzelhandels und Anziehungspunkte in den Innenstädten gewesen. Auch sie stehen für den wirtschaftlichen Aufschwung im Nachkriegs-Deutschland. Doch an dem Ruhm von einst ergötzen sich nur noch die Ewig-Gestrigen. Beide Unternehmen haben die Digitalisierung verschlafen, beide haben viel zu lange gebraucht, um zu verstehen, dass das Warenhaus alter Prägung in Deutschland längst ausgedient hat, beide sind das angestaubte Image nicht mehr losgeworden.