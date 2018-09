Karstadt und Kaufhof: Fusion in der Not

Düsseldorf/Köln Die Warenhausfusion ändert nichts an den Problemen der Unternehmen. Am meisten leiden die Beschäftigten bei Galeria Kaufhof.

Die Zeit der großen, überdimensionierten Warenhäuser in Deutschland ist vorbei. Daran ändert auch die Fusion von Karstadt und Kaufhof nichts. Selbst wenn die Menschen nicht alle auf der Couch sitzen und nur online bei Amazon und Co. einkaufen – das Modell Warenhaus hat in der jetzigen Form keine Zukunft. Die Einkaufstempel von einst werden schrumpfen müssen, das Angebot muss gestrafft werden. Das ist in Teilen schon passiert, aber noch längst nicht abgeschlossen. Deshalb werden sich auch die Innenstädte verändern. Es werden Filialen verschwinden, die zumindest als Besuchermagnet fungierten und Kunden in die Cities lockten, selbst wenn die Warenhäuser oft diejenigen waren, die am wenigsten davon profitierten. Auch wenn es Karstadt heute deutlich besser geht als Galeria Kaufhof, ändert das nichts an dem wesentlichen Befund: Die Fusion ist eine aus der Not heraus.