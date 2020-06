Angeschlagene Warenhaus-Kette : Karstadt-Kaufhof-Pleite kostet Mutterkonzern 366 Millionen Euro

Filialen der Kaufhäuser von Karstadt und Kaufhof stehen einander gegenüber. Bei der Sanierung von Galeria Karstadt Kaufhof sollen 18 Filialen allein in Nordrhein-Westfalen geschlossen werden. Foto: dpa/Christophe Gateau

Für die Sanierung des stark angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof will der österreichische Mutterkonzern Signa 366 Millionen Euro in die Hand nehmen. Ein Signa-Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Sanierungsbeitrag am Freitag. Zuerst hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet. Allein 200 Millionen Euro sollen als Mietzuschuss gezahlt werden.