Aus für viele Krankenhäuser in NRW Eine Klinikreform aus Lauterbachs Elfenbeinturm

So kann es nicht weitergehen: Patienten erhalten künstliche Kniegelenke, obwohl sie diese nicht brauchen. Sie werden am Rücken operiert, obwohl es nicht nötig ist. Krebspatienten werden von Ärzten behandelt, die wenig Routine haben. Das System der Fallpauschalen in seiner jetzigen Form verleitet manches Haus dazu, Masse zu machen statt Klasse anzubieten. Zugleich sorgte der Mangel an Ärzten und Pflegekräften dafür, dass überall die Personaldecke zu kurz ist. Daher ist es richtig, dass der Bundesgesundheitsminister eine Klinikreform auf den Weg bringen will.