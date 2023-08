Kanzler beim Unternehmertag in Düsseldorf Scholz lehnt Strompreis-Hilfe für Industrie ab

Mit Blick auf die langen Genehmigungszeiten räumte Scholz aber ein: „So kann es nicht weitergehen.“ Daher habe die Regierung bereits den Ausbau der erneuerbaren Energien vereinfacht. „Wir nehmen sieben Windräder am Tag in Betrieb“, sagte Scholz. Das sei mehr als erwartet. NRW liege inzwischen auf Platz drei. „So gehört es sich für ein Land, das immer Energieland war.“ Den aktuellen Streit in der Ampelkoalition um das Wachstumschancen-Gesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), das Firmen entlasten soll, will er rasch beenden: „Wir beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz“, sagte Scholz. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte dies am Mittwoch blockiert.