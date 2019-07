Kampf um Metro : Beisheim und Meridian schließen sich gegen Kretinsky zusammen

Frankfurt Die Großaktionär Beisheim und Meridian stellen sich im Übernahmestreit um den Handelskonzern Metro gemeinsam gegen das Angebot des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky.

Die Meridian Stiftung und die Beisheim-Gruppe teilten am Montag mit, sie wollten ihre Stimmrechte bündeln und damit ihre Interessen als Metro-Aktionäre besser durchsetzen. Sie strebten eine Poolvereinbarung an, mit der sie 20,56 Prozent an Metro halten würden. Beide Investoren wollten bei entsprechenden Kaufgelegenheiten ihre Anteile an der Metro schrittweise weiter ausbauen.