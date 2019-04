Drei Fabriken geschlossen : Polizei sagt Lego-Fälschern in China Kampf an

Polizei sagt Lego-Fälschern in China Kampf an

Guangzhou In China wurden drei Fabriken geschlossen, in denen komplette Lego-Bausätze kopiert wurden. Viele Fans lässt das jubeln, andere stöhnen – und mancher hält die Nachricht für Fake News.

Der Unterschied lag quasi im Kleingedruckten: Das größte Lego-Modell, ein "Star Wars"-Raumschiff mit mehr als 7500 Teilen, kostet eigentlich rund 800 Euro – doch wer damit leben kann, dass die Schriftzüge auf den Logos etwas anders lauten, bekam einen Klon des Modells schon für knapp 200 Euro, per Internet vom Hersteller Lepin aus China. Doch damit könnte es nun vorbei sein: Wie die chinesische Polizei am Freitag bekanntgab, gab es jüngst eine Razzia in drei Fabriken der „Longjun Toy Factory“, die hinter der Marke Lepin steht. Vier Verdächtige wurden festgenommen, zudem beschlagnahmten die Beamten mehr als 600.000 Bausätze im Wert von 27 Millionen Euro und dutzende Gussformen.