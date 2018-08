Kalaschnikow will nun auch Elektroautos bauen

Moskau Wächst hier der neue Konkurrent für Tesla heran? Der russische Waffenhersteller Kalaschnikow hat auf einer Messe bei Moskau sein erstes Elektroauto vorgestellt.

"Mit dieser Technologie werden wir in den Reihen von globalen Elektroautoherstellern wie Tesla stehen und ihr Konkurrent sein", erklärte Kalaschnikow laut der amtlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der CV-1 ist im Design angelehnt an ein Sowjetauto aus den 70er Jahren namens Isch-Kombi, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Wann das Auto gekauft werden kann und wie teuer es wird, gab Kalaschnikow nicht an.