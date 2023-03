Kahlschlag bei Galeria Die Zeche zahlen wieder einmal die Beschäftigten

Per Schutzschirmverfahren durfte das Management zweimal mit offiziellen Aufpassern an seiner Seite das tun, was die Verantwortlichen bei Galeria und seinen Vorläufern immer getan haben: Filialen schließen, Personal rauswerfen. Wieder müssen Gläubiger auf mindestens Hunderte Millionen Euro verzichten, sollen sie wie kommunale Entscheidungsträger große Zugeständnisse machen, damit das Unternehmen nicht komplett schließt. Das grenzt an Erpressung, während gleichzeitig von einem wirklich überzeugenden Konzept zur Fortführung nichts zu sehen ist. Regionale Schwerpunkte, die vollmundig angekündigt wurden, waren vielfach nur Augenwischerei.