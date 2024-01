Vorwurf von Geschäftspartnern KaDeWe-Gruppe soll Rechnungen nicht bezahlt haben

Ähnliche Erfahrungen machte Michael Näckel, der Geschäftsführer des „Papaya Royal“. Er betreibt seit 2016 zwei Restaurants mit 30 Mitarbeitern in der Gastro-Etage des KaDeWe in der Berliner Tauentzienstraße. Die Abrechnung erfolgt nach seinen Angaben im Konzessionsmodell: Die Einnahmen werden zunächst vollständig an KaDeWe abgeführt, einige Wochen später erhält der Unternehmer seinen Anteil ausgezahlt, abzüglich Miete und anderer Kosten.