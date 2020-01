Neubauer lehnt Sitz im Aufsichtsgremium ab : Kaeser will Angebot für Siemens-Posten nicht weiterreichen

Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Foto: dpa/Soeren Stache

München Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser will keinem Experten den Posten in einem Aufsichtsgremium geben, den er zuvor der Klimaaktivistin Luisa Neubauer angeboten hatte. Sie wollte den Posten an einen Klima-Experten abtreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Vorschlag Neubauers, diesen Sitz an einen Experten abzutreten, sei „gut gemeint“, teilte Kaeser am Sonntag in München mit. „Aber Experten und Wissenschaftler haben wir schon genug.“

„Die Lösung unserer Umweltprobleme braucht Führungspersönlichkeiten, die zusammen zielkonfliktäre Systeme verstehen und auflösen“, fügte er hinzu. So habe es beim Klimagipfel in Madrid genügend Experten gegeben, „aber viel zu wenig von diesem Leadership. Das Ergebnis spricht für sich selbst“.

Neubauer hatte zuvor den von Kaeser angebotenen Sitz im Aufsichtsrat des künftigen Unternehmens Siemens Energy abgelehnt und den Vorschlag gemacht, „das Angebot an einen Vertreter oder Vertreterin der Scientists for Future weiterzugeben“. Hintergrund des Dialogs zwischen Kaeser und Neubauer ist die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien, über die Siemens am Montag entscheiden will.

(zim/dpa)