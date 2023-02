Jobportal von Axel Springer Stepstone-Chef will beim Börsengang nichts überstürzen

Der Medienkonzern Axel Springer hält weiter an einem Börsengang seines Jobportals Stepstone fest, hat aber keine allzu große Eile. „Der Börsengang ist auf dem Tisch“, sagte Stepstone-Chef Sebastian Dettmers in einem internen Podcast an die Beschäftigten, der der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Das habe Springer-Chef und Großaktionär Mathias Döpfner sehr deutlich gemacht. „Aber wir wollen nichts überstürzen.“ Stepstone sei gut aufgestellt und der Plattform gehe es wirtschaftlich gut. „Wenn es zu einem Börsengang kommt, wird es für uns super-attraktiv sein“, ergänzte Dettmers. „Aber alles, was ich momentan sagen kann, ist, dass wir mehrere Optionen in Betracht ziehen, und der Börsengang ist nur eine davon.“ Zuerst hatte der Branchendienst Meedia darüber berichtet.