Jobabbau bei Stahlhersteller Vallourec befürchtet

Düsseldorf. Betriebsräte fürchten, Neuausrichtung in Düsseldorf könnte Jobs kosten.

Angesichts einer geplanten Neuausrichtung der Werke des Stahlkonzerns Vallourec in Düsseldorf befürchten Arbeitnehmervertreter einen spürbaren Arbeitsplatzabbau. Die Gewerkschaft der IG Metall und der Gesamtbetriebsrat forderten am Donnerstag die Unternehmensleitung auf, ein „ganzheitliches Konzept mit dauerhaften Perspektiven für die Beschäftigten“ vorzulegen. An zwei Standorten in der Landeshauptstadt sind aktuell rund 2500 Mitarbeiter beschäftigt.