Internet-Riese : Amazon-Gründer Jeff Bezos gibt Konzernführung ab

Seattle Jeff Bezos gibt den Posten des Vorstandsvorsitzenden des Onlineunternehmens überraschend ab. Der 57-Jährige will seine Energie in neue Projekte und Initiativen stecken. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Der Milliardär stand fast 30 Jahre lang an der Spitze des weltgrößten Onlinehändlers. Im dritten Quartal werde Bezos das Amt des CEO an den Amazon-Manager Andy Jassy übergeben, teilte der Konzern mit. Jassy leitet derzeit das Cloud-Geschäft des Unternehmens.

Der 57-jährige Bezos behält aber als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrates eine einflussreiche Position. Dort wolle er seine Energie in neue Produkte und Initiativen stecken und sich gleichzeitig auf andere Projekte wie seinen Klimafonds, die Weltraumfirma Blue Origin und die Zeitung „Washington Post“ konzentrieren, schrieb Bezos in einer E-Mail an die Amazon-Angestellten. Ruhiger angehen lassen wolle er es jedenfalls nicht. „Ich hatte nie mehr Energie und es geht hier nicht darum, in Rente zu gehen“, schrieb er.

Schon als Kind war Bezos ein Tüftler. Später machte er einen Abschluss als Elektroingenieur und Computerwissenschaftler an der Princeton University und arbeitete in der Folge für mehrere Wall-Street-Firmen. Seinen letzten Angestelltenjob bei D.E. Shaw kündigte er schließlich, um einen Online-Versandhandel aufzubauen. Zunächst wusste er nicht, was er verkaufen sollte, legte sich dann aber auf Bücher fest und zog mit seiner Frau MacKenzie, die er 1993 geheirartet hatte, nach Seattle an die US-Westküste, weil dort viele Technologie-Experten verfügbar waren. In Oregon in der Nähe hatte auch ein großer Buchhändler seinen Sitz.