Digitalisierungsmonitor : Jeder zweite muss wegen Digitalisierung härter arbeiten

Auch die Beschäftigten von Bayer wurden befragt. Foto: dpa/Oliver Berg

In den Branchen Chemie und Energie führt die Digitalisierung für die Hälfte der Mitarbeiter zu höherer Arbeitsverdichtung, ergab eine Umfrage der Gewerkschaft IG BCE. Viele wissen nicht, was ihr Betrieb vorhat. Nur ein Viertel erhält regelmäßig Fortbildungen. Nun soll das Thema in die nächste Tarifrunde.