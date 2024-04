Eskalation in Nahost Lufthansa fliegt Teheran und Beirut bis Ende April nicht mehr an

Die Detonationen über Isfahan seien in der Nähe des internationalen Flughafens registriert worden, meldete Fars. Eine Explosionsursache nannte sie nicht. In Isfahan befinden sich eine große Luftwaffenbasis der Armee und Anlagen, die in Verbindung mit dem Atomprogramm des Landes stehen. Dazu gehört die unterirdische Anreicherungsanlage in Natans, die wiederholt Ziel mutmaßlicher israelischer Angriffe gewesen ist. Der Iran betreibt in Isfahan zudem drei kleine, von China gelieferte Forschungsreaktoren. Das Staatsfernsehen betonte jedoch, alle Anlagen in diesem Gebiet seien „völlig sicher“.