Tschechischer Milliardär Investor Kretinsky knapp vor der Mehrheit an Metro

Zweitgrößter Aktionär bei Metro sind die Altaktionäre Beisheim und Meridian, die gemeinsam agieren und nun 24,99 Prozent der Aktien kontrollieren. Kretinsky hatte 2020 ein freiwilliges Übernahmeangebot für Metro vorgelegt, um seine Anteile aufstocken und die Schwelle von 30 Prozent überspringen zu können. Der tschechische Milliardär ist an zahlreichen Unternehmen in Europa beteiligt - von der Energiebranche über Medienkonzerne bis hin zum Handel - und verhandelt seit Monaten über einen Einstieg bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp. In Frankreich ist Kretinsky am Einzelhändler Casino beteiligt.