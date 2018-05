Interview zum Bayer-Monsanto-Deal: "Hohe Auflagen sichern Wettbewerb"

Ein Schild mit der Aufschrift Monsanto am Hauptsitz der Firma in St. Louis in den USA. Foto: dpa/Daniel Dreifuss

Düsseldorf Der Wettbewerbsexperte Justus Haucap sieht auch Chancen in der Megafusion von Bayer und Monsanto.

Haucap Ich vertraue der Expertise der Europäischen Kommission in diesem Fall. In der Tat ist die Fusion ja nicht einfach genehmigt worden, sondern mit hohen Auflagen verbunden, um den Wettbewerb im Markt zu sichern. Zugleich sehe ich auch Chancen in der Fusion, gerade auch für Landwirte und Verbraucher, da so Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand angeboten werden können, etwa im Bereich digitale Landwirtschaft, so dass auch eine besser Abstimmung zwischen Produkten und Diensten möglich ist. Zugleich werden auch die Innovationsprozesse aus zwei Gründen immer aufwendiger.