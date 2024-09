Chip-Hersteller in der Krise Intel legt Baupläne für Chipfabrik in Magdeburg auf Eis

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) setzt weiter fest auf eine Ansiedlung des US-Chipherstellers. „Intel hält, wenn auch mit einer zeitlichen Verzögerung, weiter an dem Projekt fest. Das ist für uns alle eine wichtige Nachricht“, sagte der CDU-Politiker. Die Nachricht komme für ihn nicht völlig überraschend: “Wir waren in den vergangenen Wochen in einem engen Austausch mit Intel.“