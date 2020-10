Vorwurf des Insolvenzverwalters : „Wirecard ist in den letzten Monaten vor der Insolvenz leergeräumt worden“

„Wirecard ist in den letzten Monaten vor der Insolvenz leergeräumt worden“

Rote Lichter leuchten vor dem Schriftzug von Wirecard an der Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters (Archivbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

München Der Wirecard-Insolvenzverwalter findet ungewöhnlich deutliche Worte zu den dubiosen Vorgängen rund um das Unternehmen. Michale Jaffe will aber immerhin das Kerngeschäft des Zahlungsabwicklers im November verkauft haben.

In einem Reuters seit Samstag vorliegenden Brief an die verbliebene Belegschaft schreibt Michael Jaffe von zwei Bietern, die derzeit die Bücher von Wirecard prüften. "Spätestens im November ist mit einer Entscheidung zu rechnen, die Ihnen die gewünschte Klarheit bringt." Er wolle, dass möglichst viele der restlichen knapp 600 Mitarbeiter bleiben könnten. Den Namen der Bieter nennt Jaffe nicht. Zuletzt wurden die spanische Großbank Santander und der britische Telekomanbieter Lycamobile als Interessenten gehandelt. Da auch die Wirecard Bank Teil des zum Verkauf stehenden Pakets ist, hat auch die Finanzaufsicht BaFin ein Wort mitzureden.