Nach Säureattacke auf Innogy-Finanzvorstand : Privatermittler sollen anonymen Hinweisgeber aufgespürt haben

Düsseldorf Die Ermittlungen zur Säureattacke auf Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther gehen weiter. Bei Innogy gibt es Verunsicherung nach Spekulationen, ein Konkurrent könnte womöglich der Auftraggeber des Attentats gewesen sein.

Bei Innogy herrscht nach der Wende im Fall des Säure-Anschlags auf Finanzvorstand Bernhard Günther Verunsicherung: Einerseits ist man froh, dass die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Andererseits sorgen Spekulationen, ein Konkurrent Günthers habe womöglich den Anschlag in Auftrag gegeben, für Unruhe und Misstrauen. Welche Konkurrenten hatte Günther, der 2013 RWE-Finanzvorstand wurde und 2016 zur Tochter Innogy wechselte? Und traut man den Konkurrenten einen solchen Auftrag zu?

Bernhard Günther war im Jahr 2012 Opfer einer Prügelattacke geworden, im März 2018 war er beim Joggen in Haan mit Säure überschüttet und schwer verletzt worden. Er kämpfte sich zurück in den Beruf und ist heute für die Integration von Innogy in den Eon-Konzern mitverantwortlich.