Inflation : So viele Unternehmen wie noch nie wollen Preise erhöhen

Berlin Auf die Verbraucher kommt wohl eine weitere Runde erhöhter Preise zu: So viele Unternehmen wie noch nie wollen ihre Preise erhöhen. Das Barometer für die Preiserwartungen erreichte im April mit 62 Punkten einen Rekordstand.

Das teilte das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mit.Im März waren es noch 55 Punkte. Immer mehr Unternehmen planen demnach, ihre Preise in den kommenden drei Monaten nach oben zu schrauben. „Die Inflation in Deutschland dürfte damit auch in den kommenden Monaten bei über 7 Prozent liegen“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser voraus. Im April hat die Teuerungsrate mit 7,4 Prozent den höchsten Stand seit 1981 erreicht, da sich infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine vor allem Energie merklich verteuerte. Auch Nahrungsmittel kosteten deutlich mehr als ein Jahr zuvor.