Mobilfunk-Schwächen in NRW : Weniger Funklöcher in NRW

Düsseldorf Die Branche drängt auf schnellere Genehmigungen für Funkmasten. Speziell die Telekom baut neue Anlagen auf, aber die Unternehmen kooperieren immer öfter. Dabei zeigt eine Untersuchung, dass die Kunden von schnellem Mobilfunk oft seltener profitieren, als die Unternehmen angeben.

99,3 Prozent der Haushalte in NRW können zumindest theoretisch Mobilfunk in der sehr schnellen LTE-Qualität nutzen. Mit diesem Wert liegt das bevölkerungsreichste Bundesland deutlich vor den anderen Flächenländern Deutschlands. Aber in der Eifel, an der Grenze zu den Niederlanden oder in Ostwestfalen gibt es weiterhin große Funklöcher. Nur 92,6 Prozent der Fläche in NRW waren Ende Juni mit der besonders schnellen Funktechnik LTE versorgt, selbst Ende 2020 werden es erst 94 Prozent sein. Diese Fakten stellten NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Vertreter der Mobilfunkkonzerne Deutschlands am Dienstag in Düsseldorf vor. Anlass war, dass sich die Branche vor einem Jahr zu einem weiteren Ausbau der Netze in NRW verpflichtet hatte. Vor einem Jahr hatte die LTE-Versorgung der Haushalte noch bei rund 98 Prozent gelegen.