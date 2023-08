Ministerpräsident zu Besuch in Monheim Im Zentrum der Bayer-Probleme

Eigentlich ging es bei dem Besuch von Hendrik Wüst am Mittwoch in Monheim nur um den Start für ein neues Forschungszentrum von Bayers Agrar-Tochter Crop Science. Der Konzern investiert hier 220 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Es entstehen Labore, Büros und ein Gewächshaus, der Komplex bietet Platz für 200 Beschäftigte. Der Ministerpräsident nutzte den Besuch, um einmal mehr für die Chemie und den Industriestrompreis zu werben: „Die Chemie-Industrie ist systemrelevant für unsere gesamte Wirtschaft. Ziel ist es, Klimaschutz mit Industrie und guten Arbeitsplätzen zu versöhnen und somit die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhalten“, sagte Wüst. Bayers Entscheidung für Monheim bestätige die Attraktivität des Standortes NRW.