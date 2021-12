Gestörte Lieferketten, höhere Transportkosten : Wieso Ikea die Preise weltweit deutlich erhöhen will

Stockholm Der Möbelriese Ikea hat kräftige Preiserhöhungen rund um den Globus angekündigt. Die Rede ist von Anhebungen um durchschnittlich 9 Prozent „in allen Sortimentsbereichen und Ländern“. Angaben für einzelene Produkte gab es zunächst nicht.

Der Möbelhändler Ikea will die Preise kräftig anheben. Geplant seien Preiserhöhungen von neun Prozent im weltweiten Durchschnitt, teilte ein Sprecher von Ikea Deutschland am Donnerstag in Hofheim-Wallau mit. Der Schritt betreffe „alle Sortimentsbereiche und alle Länder“. Preiserhöhungen würden aber von Land zu Land deutlich variieren, da auch die Kosten in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich seien. Angaben zu den geplanten Preiserhöhungen in Deutschland oder für einzelne Produkte gab es nicht.