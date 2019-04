Ikea testet Leasingangebote : Billy, Pax und Co. soll man bald auch leihen können

Hofheim/Düsseldorf Das Billy-Regal bei Ikea muss man bald vielleicht nicht mehr kaufen. Man kann es sich auch leihen. Der Möbel-Riese will bis 2020 Leasingangebote auf allen Märkten testen.

Ikea will künftig Möbel nicht nur verkaufen, sondern auch verleihen. Bis 2020 werde man entsprechende Leasingangebote auf allen Märkten testen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch in Kaarst bei Düsseldorf an. Kunden sollten Ikea-Produkte auf nachhaltigere Weise erwerben, pflegen und weitergeben können, hieß es zur Zielsetzung.