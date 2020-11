Möbelhaus sorgt für Diskussionen : Ikea thematisiert häusliche Gewalt mit Horror-Video

Prag Es ist nicht neu, dass der schwedische Möbel-Riese Ikea ungewöhnliche Werbewege geht, um seine Kundschaft zu erreichen. Die neueste Strategie mit einem Video sorgt allerdings für kontroverse Diskussionen.

In dem Clip ist eine verängstigte Frau zu sehen, die in ihrer Wohnung sitzt, während wie durch Geisterhand Gläser zerspringen und Türen zuknallen. Erst am Ende wird ein wütender Mann als Verursacher eingeblendet. Daraufhin heißt es, häusliche Gewalt bleibe oft verborgen. Ikea glaube, dass das Zuhause ein sicherer Ort sein solle.

Bei Facebook wurde das Video, über das in Deutschland die Marketing-Fachzeitschrift „Horizont“ und andere Medien berichtet hatten, am Samstag kontrovers diskutiert. „Das ist so bewegend, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe“, schrieb eine Nutzerin. Häusliche Gewalt werde in der tschechischen Gesellschaft zu wenig wahrgenommen. „Ikea hat ein hartes Geschäftsgebaren - und nur ein Dummkopf lässt sich von solchen herzerweichenden Videos ködern“, schrieb indes ein Kritiker.