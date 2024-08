Neuerung bei Ikea Neuer Pax-Schrank soll faltbar sein

Viele Pax-Schrank-Besitzer kennen das Problem vermutlich: Wer einmal einen aufgebaut hat, der baut ihn besser nicht mehr ab. Zu oft sind Teile kaputt gegangen, am besten hat man das gute Stück beim Umzug in der alten Wohnung gelassen. Ein Kritikpunkt vieler Verbraucher - vor allem hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Produkte. Trotzdem gehört der Kleiderschrank zu den meistverkauften Produkten des Möbelgiganten. Nun hat sich an der Konstruktion etwas grundlegendes geändert.