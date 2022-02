Regionales Konjunkturbarometer : Betriebe im Rheinland in Sorge wegen Energiepreisen

Betriebe im Rheinland in Sorge wegen Energiepreisen

Düsseldorf Das regionale Konjunkturbarometer der IHK zeigt: Mehr Firmen sind pessimistisch für 2022. Aber es gibt Unterschiede bei Handel, Industrie und Dienstleistern.

Die wirtschaftliche Lage im Rheinland hat sich zum Jahresbeginn 2022 nicht weiter verbessert. Das geht aus der Konjunkturumfrage der sieben Industrie- und Handelskammern (IHK) in der Region hervor. Einen Dämpfer gab es vor allem bei den Erwartungen der Unternehmen für 2022.

All diese Gründe führten laut den Kammern im Rheinland dazu, dass die aktuellen Bewertungen der Unternehmen hinter ihren Erwartungen bei der Umfrage im Herbst 2021 zurückbleiben. „Probleme verursacht dabei weniger die Nachfrageseite. Im Gegenteil: Produkte und Dienstleistungen aus dem Rheinland fragen die Kunden aus dem In- und Ausland weiterhin rege nach“, so Berghausen.