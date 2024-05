Gewerkschaft wirft Lopez ein falsches Spiel vor IG Metall: Thyssenkrupp lässt Stahl hängen

Die Gräben zwischen Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez und der IG Metall werden immer tiefer. In einem Flugblatt wirft die Gewerkschaft Lopez vor, ein falsches Spiel zu treiben. „Es herrscht wilder Aktionismus, um den Stahlbereich in die Eigenständigkeit zu schicken“, sagte Jürgen Kerner, Vizechef der IG Metall. „Das wird auf unseren erbitterten Widerstand stoßen.“ Auch der Betriebsrat ist sauer: „Wir wollen wissen, ob Daniel Kretinsky an uns oder mit uns Geld verdienen will“, sagte Betriebsratschef Tekin Nasikkol. Er forderte mehr Sorgfalt beim Verkauf von 20 Prozent des Stahls an den Milliardär.