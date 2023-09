Stahlhersteller sehen Existenz bedroht IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Lohn für Stahlkocher

Thyssenkrupp und andere Stahlhersteller können sich auf eine harte Tarifrunde einstellen: Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Lohn und eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Laufzeit solle rund zwölf Monate betragen, teilte die Gewerkschaft nach einer Sitzung der Tarifkommission in Duisburg mit. „Diese Arbeitszeitverkürzung wäre der Einstieg in die Vier-Tage-Woche, die dadurch in vielen Bereichen möglich wird“, sagte Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall.