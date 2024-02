IG Metall erhöht Druck auf Thyssenkrupp-Chef „Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten“

Bei Thyssenkrupp brennt es: Der Verkauf der Stahlsparte an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky stockt. Der Konzern verbrennt Geld, das Vermögen aus dem Verkauf des Aufzuggeschäfts schmilzt dahin. Nun erhöht die IG Metall den Druck auf Konzernchef Miguel Lopez: „Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten“, sagte Tekin Nassikol, Chef des Gesamtbetriebsrats. Die Eigentümer verlören die Geduld und wollten Ergebnisse sehen. Was Lopez vorhabe, wisse man nicht. „Wir werden ihn nicht einfach machen lassen“, kündigte die IG Metall nun in einer Information an die Beschäftigten an. Lopez mache nur Andeutungen, wie schlimm die Lage sei, habe aber kein Konzept.