Neue Arbeitsmarkt-Studie : Rund jeder zweite Flüchtling hat fünf Jahre nach Ankunft einen Job

Omar Ceesay arbeitet in einer Schreinerei an einer Kreissäge. Seine Flucht führte ihn aus seinem Heimatland über Libyen und Italien an den Bodensee. Foto: dpa/Felix Kästle

Nürnberg Einer Studie des Institus für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge ist unter den seit 2013 nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen rund jeder Zweite hierzulande erwerbstätig.

Erwerbstätig sind rund 49 Prozent der Flüchtlinge, die vor fünf Jahren in Deutschland eintrafen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. „Die Arbeitsmarktintegration erfolgt damit etwas schneller als bei Geflüchteten früherer Jahre“, heißt es in der Studie.