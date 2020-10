Trotz Erholung in der Pandemie : H&M schließt 250 Filialen

Stockholm/Hamburg Der von der Corona-Krise getroffene schwedische Modehändler H&M will sein Filialnetz ausdünnen. Das Unternehmen will sich zudem bei den ausgespähten Mitarbeitern entschuldigen.

Die Erholung des Konzerns von der Krise setzt sich fort. Wie bereits bekannt, war dem Einzelhändler im Sommerquartal die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen, nachdem H&M in dem besonders von der Pandemie betroffenen zweiten Quartal Verluste geschrieben hatte.

H&M entschuldigt sich bei ausgespähten Mitarbeitern

Der schwedische Moderiese Hennes & Mauritz (H&M) will die gegen ihn vom Hamburger Datenschutzbeauftragen verhängten Bußgeldbescheid in Höhe von mehr als 35 Millionen Euro prüfen. Das teilte der Konzern am Donnerstag nach Veröffentlichung des Hamburger Bescheides wegen des Ausspähens von Beschäftigten mit. Das Verfahren beziehe sich auf den Umgang mit Beschäftigtendaten in einem Nürnberger Servicecenter, „die nicht mit den H&M-Richtlinien und Anweisungen in Einklang stehen“, hieß es. H&M übernehme die volle Verantwortung und entschuldige sich vorbehaltlos bei den betroffenen Mitarbeitern.