Deutsche Waffenhersteller Heckler & Koch-Gründer waren im Dritten Reich Mitläufer

Nein, sagen die Historiker. „An den Verbrechen der Hasag in den polnischen Werken ist er nicht beteiligt“, so Karlsch. Heckler sei 1939 nur für zwei Wochen in Polen gewesen - „und dann nie wieder“. Verbrechen der Hasag hat es aber auch in Taucha gegeben - also in der Stadt, wo der Ingenieur Heckler tätig war. Bei diesen Verbrechen ging es Zeugenaussagen zufolge um ein Panzerfaustwerk, was erst im Herbst 1944 aus dem Boden gestampft wurde - dort wurden KZ-Häftlinge besonders schlimm behandelt.