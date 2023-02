Hückelhovener Unternehmen mit Innovation Schwarz Haustechnik mit Vier-Tage-Woche

„Wir arbeiten, um zu leben und leben nicht um zu arbeiten, daher arbeiten nur von Montag bis Donnerstag“ – mit diesem Slogan geht das Hückelhovener Unternehmen Schwarz Haustechnik in den sozialen Medien auf Mitarbeiter-Suche. Ab Februar stellt das Unternehmen auf die Vier-Tage-Woche um, bestätigt Personalerin Tirza Herzog – allerdings auf freiwilliger Basis. Eine Befragung unter den Angestellten hat im Vorfeld ergeben, dass viele der Arbeitnehmer gerne mehr Zeit für Freunde und Familien hätten und somit nichts dagegen hätten, nur noch an vier Tagen in der Woche zu arbeiten – auch wenn sie dann entsprechend weniger verdienen, sofern die Stunden nicht an den anderen Tagen kompensiert würden.