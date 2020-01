Digitale Arbeitswelt : Minister Heil richtet noch einen neuen Expertenrat ein

Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Siemens-Managerin Janina Kugel und die Soziologin Sabine Pfeiffer (von links nach rechts) beim Start des „Rats der Arbeitswelt“ in Berlin. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Digitalisierung und Globalisierung verändern die Arbeitswelt rasant. Arbeitsminister Heil will sich künftig besser beraten lassen, wenn es darum geht, Arbeitnehmer besser vor den Folgen zu beschützen – ohne die Arbeitgeber zu sehr zu belasten.

Schon zum Start des „Rats der Arbeitswelt“ wurden am Dienstag allerdings Meinungsunterschiede deutlich. Siemens-Managerin Kugel plädierte für flexiblere Arbeitszeiten: Dass Arbeitnehmer nach jedem Arbeitstag eine mindestens elfstündige Ruhepause einlegen müssten, sei nicht mehr zeitgemäß, schließlich könnten sie jederzeit ihre E-Mails einlesen. Bsirske sagte dagegen, Ruhezeiten und auch der Acht-Stunden-Tag müssten nicht geändert werden, denn es gebe in Tarifverträgen schon ausreichend flexible Arbeitszeiten. Deutschland sei Europameister bei flexiblen Arbeitszeiten.

Der Expertenrat soll eine eigene Geschäftsstelle erhalten und wird mit 1,5 Millionen Euro jährlich bezuschusst. Die Nürnberger Soziologin Sabine Pfeiffer betonte, unterschiedliche Gruppen hätten unterschiedliche Bedürfnisse. So seien Ruhezeiten für körperlich anstrengende Tätigkeiten wichtiger als für Büro-Jobs. Die psychischen Belastungen von Arbeitnehmern hätten enorm zugenommen. Anforderungen, flexibler auf Veränderungen zu reagieren, dürften nicht einseitig nur an die Arbeitnehmerseite gerichtet werden. Zudem könnten sich heute viele Privathaushalte in der Mitte der Gesellschaft weniger leisten, als dies noch vor Jahren der Fall gewesen sei, weil ihre Einkommen nicht schnell genug gestiegen seien.