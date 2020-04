Dehoga fordert Rettungspaket : „Homeoffice“-Angebote helfen Hotels kaum aus der Krise

Wegen wegbleibender Übernachtungsgäste bieten mehrere Hotels in NRW inzwischen tagsüber Arbeitszimmer an. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Eigentlich eine pfiffige Geschäftsidee: Wer kaum Platz für einen Schreibtisch hat, mietet einen Raum im Hotel. Doch das Angebot nützt der Branche wenig.

Arbeitszimmer als tageweise „Homeoffice“-Angebote können die Not der Hotels in der Corona-Krise nur minimal lindern. „Das ist ein kleines Tröpfchen, noch nicht einmal ein Tropfen“, sagte Thorsten Hellwig vom Branchenverband Dehoga NRW auf dpa-Anfrage. Weil wegen der Coronavirus-Pandemie Übernachtungsgäste ausbleiben, haben sich mehrere Hotels kreative Alternativen ausgedacht und bieten ihre Räume etwa als Arbeitszimmer an. Die Resonanz sei so kurzfristig noch nicht zu beurteilen.