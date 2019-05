Umstrittener Werbespot : Hornbach-Chef reagiert auf Shitstorm

Neustadt/Frankfurt/Main Vor kurzem musste sich Edeka eines Shitstorms erwehren. Jetzt ist die Baumarkt-Kette Hornbach in den Fokus gerückt. Und zwar wegen eines Werbespots, den die Kritiker als diskriminierend einstufen.

Am Montag hat der Chef der Hornbach-Gruppe den Werbespot verteidigt. „Wir wollten darin Klischees auf den Kopf stellen und waren von dem Shitstorm überrascht“, sagte der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hornbach am Montag bei der Bilanzpressekonferenz des Baumarkt-Konzerns in Frankfurt. Das Unternehmen wolle niemanden angreifen oder beschämen. „In bestimmten Kreisen ist die Satire nicht angekommen.“