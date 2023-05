Homeoffice noch immer üblich Unternehmen in NRW setzen auf mobiles Arbeiten

Die Homeoffice-Quote unterscheidet sich von Branche zu Branche allerdings stark: Während sich in der Werbung und Marktforschung drei Mal so viele Beschäftigte wie 2019 einen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden eingerichtet haben – ihr Anteil liegt jetzt bei rund 57 Prozent – blieb die Lage in anderen Berufen unterverändert. Zum Beispiel in der Gastronomie, wo man die meisten Angestellten nicht ins Homeoffice schicken kann. Hier liegt der Anteil nach wie vor bei 1,6 Prozent. Dafür arbeiten immer mehr Beschäftigte in der Pharmaindustrie, Unternehmensberatung und Informationstechnik von zu Hause aus – in letzterer Branche sogar 70 Prozent, wie das Ifo-Institut ermittelt hat.