Hohe Stromimporte Ein Alarmzeichen für die deutsche Energiepolitik

Die Physik lässt sich nicht betrügen: Nach Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke hat Deutschland deutlich mehr Strom importiert. Der Branchenverband BDEW versucht, das schönzureden: Das sei doch „Zeichen eines funktionierenden Strombinnenmarktes“. In der Tat ist es prima, wenn Strom in Europa immer dort produziert wird, wo es am günstigsten ist. Elektronen haben keine Nationalität. Mal erzeugt Frankreich für Deutschland Strom, ein anderes Mal ist es umgekehrt. Auch stimmt es, dass es schon früher Phasen gab, in denen Deutschland auf Importe angewiesen war. Und dennoch ist die jüngste Energie-Statistik ein Weckruf für die deutsche Energiepolitik.