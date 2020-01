Kostenpflichtiger Inhalt: Klagewelle gegen den Chemiekonzern : Hoffen auf Zehn-Milliarden-Deal bei Bayer

Behälter mit dem glyphosathaltigen Mittel Roundup. Foto: dpa/Reed Saxon

Das wäre ein günstiger Deal, meint Fondsmanager Ingo Speich. Nun erwägt der Leverkusener Konzern, den Verkauf von Glyphosat an private Verbraucher stoppen – auch als Signal an die nächste Hauptversammlung. Ein Debakel wie 2019 will Bayer vermeiden.